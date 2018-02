Exames/Secundário

Os alunos das secundárias públicas melhoraram os seus resultados nos exames nacionais do ano passado, uma realidade a que escaparam os estudantes do privado, cuja média desceu ligeiramente, revelam dados do Ministério da Educação.

Segundo uma análise feita pela Lusa que compara os resultados dos exames realizados no ano passado com as notas do ano anterior, os estudantes das escolas públicas subiram a média enquanto os das privadas desceram.

No ano passado, a média dos estudantes dos colégios foi de 12,07 valores (menos 0,14 valores em relação ao ano anterior) enquanto nas escolas públicas foi de 10,74 valores (mais 0,78 valores).