Exames/Secundário

Os alunos das escolas secundárias do distrito do Porto conseguiram a melhor média nacional nos exames realizados no ano passado, segundo dados do Ministério da Educação.

Com uma média de 11,24 valores em 39.809 exames, os estudantes do Porto ultrapassaram Viseu e passaram a ocupar o primeiro lugar da tabela elaborada pela Lusa.

É também na cidade do Porto que se encontra a escola pública e o colégio com melhores classificações nos exames nacionais do secundário: o Colégio Nossa Senhora do Rosário e a Escola Secundária Garcia de Orta, segundo o 'ranking' da Lusa, que analisa apenas as escolas onde se realizaram mais de cem provas.