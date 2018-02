Exames/9.º ano

Seis em dez escolas tiveram resultados negativos, a maioria concentrada nos 1.003 estabelecimentos de ensino públicos, entre as 1.221 que fizeram exames do 9.º ano no ano passado.

Segundo os dados disponibilizados pelo Ministério da Educação, no portal InfoEscolas, e analisados pela Lusa, 67% das escolas públicas não conseguem atingir a positiva nos exames de Português e Matemática do 9.º ano.

Já entre as 218 escolas privadas que fizeram exames do 9.º ano a larga maioria (72%) obteve notas positivas.