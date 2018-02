Actualidade

Os Estados Unidos condenaram hoje a prisão pelas autoridades iranianas de 29 mulheres que se manifestavam em Teerão contra a imposição de usar em público o véu islâmico, em vigor desde a revolução de 1979.

"Os Estados Unidos apoiam os iranianos que protestam contra a imposição de que as mulheres usem o véu islâmico. Condenamos as alegadas detenções de pelo menos 29 pessoas por exercerem os seus direitos humanos e liberdades fundamentais, lutando contra o véu obrigatório", disse em Washington a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert.

A porta-voz divulgou uma nota onde reafirma que "as pessoas devem ser livres para escolher a roupa que usam e para praticar a sua fé como o desejam". Nauert acrescenta que "privar os indivíduos de fazer esta escolha diminui a sua autonomia e dignidade".