Um homem do Arizona que vendeu munições ao autor do massacre de Las Vegas, no qual morreram 58 pessoas, foi detido na sexta-feira por não ter licença para a sua atividade comercial, foi hoje anunciado.

Douglas Haig, de 55 anos, já tinha sido considerado anteriormente "pessoa de interesse" pela equipa que investiga os contornos do chamado "massacre de Las Vegas", ocorrido em 01 de outubro de 2017, na capital do jogo norte-americana.

Nesse dia, Stephen Paddock, 64 anos, sem antecedentes criminais nem aparentes ligações a grupos terroristas internacionais, abriu fogo a partir do 32º andar da torre do Casino Hotel Mandalay Bay sobre os espetadores de um concerto de música 'country', matando 58 pessoas e ferindo quase 500, no mais sangrento tiroteio da história norte-americana recente.