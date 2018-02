Actualidade

Um dos principais orfanatos do Haiti está sob suspeita depois de diversas crianças adotadas por cidadãos norte-americanos terem apresentado sintomas de contaminação por doenças sexualmente transmissíveis e relatado abusos, denunciaram membros do Senado americano.

Em carta divulgada hoje, dez membros do Senado americano pedem ao Departamento de Estado que pressione o Governo haitiano a encerrar o orfanato, situado em Port Au Prince, capital do Haiti, alegando a existência de abusos sexuais sobre as crianças ali internadas.

Os membros do Senado dizem que "múltiplas crianças" internadas no Foyer Notre Dame de la Nativité acusaram positivo em testes de despistagem de clamídia, tendo algumas relatado situações de abuso sexual.