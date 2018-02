Actualidade

Os trabalhadores da Autoeuropa cumprem hoje o primeiro sábado de trabalho obrigatório na fábrica de Palmela no âmbito do novo horário transitório imposto unilateralmente pela empresa, após a rejeição de dois pré-acordos negociados previamente com a Comissão de Trabalhadores.

Além de não concordarem com o trabalho obrigatório ao sábado, os trabalhadores da Autoeuropa também consideram que a remuneração proposta é insuficiente face à alteração que esta mudança irá provocar na vida familiar.

A Autoeuropa promete pagar os sábados ao valor normal de um dia de trabalho acrescido de 100%. A este valor pago pelo trabalho ao sábado a empresa admite juntar ainda mais 25%, caso sejam cumpridos os objetivos de produção trimestrais.