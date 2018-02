Actualidade

As autoridades da Birmânia (Myanmar) negaram hoje a existência de novas valas comuns com cadáveres de muçulmanos de origem rohingya, quem têm sido forçados a procurar refúgio no Bangladesh devido à repressão dos militares birmaneses.

Uma investigação da Associated Press, assente em testemunhos de refugiados rohingya e em imagens captadas com telemóveis, denunciou esta semana a existência de cinco valas comuns na aldeia de Gu Dar Pyin, no estado occidental de Rakáin, onde terão sido enterradas 400 pessoas assassinadas pelo exército birmânes.

As autoridades da Birmânia negaram a acusação depois de uma inspeção que incluiu entrevistas com moradores, mas admitem continuar os esforços para apurar a verdade.