Dificuldades financeiras para composição da alegoria, entre trajes, adereços e adornos, marcam os últimos ensaios dos grupos de Carnaval em Luanda, que se queixam de apoios insuficientes, que obrigam a pagar a festa em prestações.

Com 40 anos de participação ativa nos desfiles oficiais do Carnaval, considerada maior festa popular angolana, o grupo "União 10 de dezembro", do bairro do Prenda, distrito urbano da Maianga, em Luanda, aprimora desde dezembro os ensaios, com o propósito de vencer o desfile central da principal classe de adultos.

O presidente e comandante deste grupo, que venceu por quatro vezes o carnaval de Luanda, Pedro Garcia Vidal, contou à Lusa que os ensaios com vista ao desfile de 13 de fevereiro decorrem à "medida do possível", com os apoios a serem "grande dor de cabeça".