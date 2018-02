Actualidade

(NOVO TÍTULO) Porto, 03 fev (Lusa) - O Mouchão Tonel 3-4 2011, do Alentejo, foi escolhido como Vinho do Ano 2017 pela Revista de Vinhos - Essência do Vinho que anunciou também a eleição de Luís Sottomayor, da Sogrape, como Enólogo do Ano.

"De porte aristocrático, profundo e opaco, [o vinho Mouchão Tonel 3-4 2011] alia uma faceta musculada e viril a` subtileza que é reconhecido aos grandes. É intenso e explosivo na boca, fino e elegante. Ao mesmo tempo, austero. Parece ter tudo", explica a Revista de Vinhos que na noite de sexta-feira, numa cerimónia na Alfândega do Porto, deu a conhecer "Os Melhores do Ano 2017".