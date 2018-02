Actualidade

O CDS-PP vai chamar ao parlamento o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas (CEMGFA), Pina Monteiro, para que esclareçam quais as reais necessidades de efetivos militares.

A iniciativa do CDS-PP surge na sequência da tomada de posição, noticiada hoje pelo Expresso, de quatro chefes militares face ao aumento de apenas 200 efetivos militares para 2018, considerado insuficiente para o cumprimento das missões.

Em declarações à Lusa, o deputado do CDS-PP João Rebelo manifestou "preocupação" face à tomada de posição dos chefes militares e considerou que, na avaliação do problema, existem divergências entre as chefias militares e o ministro da Defesa, que urge clarificar.