Actualidade

O médico Davide Carvalho foi hoje eleito presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, durante o congresso português da especialidade, que decorre em Vilamoura, no Algarve.

Davide Carvalho é diretor do Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo do Centro Hospitalar de São João, professor na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e está na direção da ENEA, European NeuroEndocrine Association.

Segundo nota da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo (SPEDM), eleito para um mandato de três anos, Davide Carvalho tem como uma das prioridades o apoio à implementação da rede de referenciação hospitalar, de forma a garantir uma endocrinologia de proximidade, na maior parte das regiões do país.