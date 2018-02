Actualidade

Cerca de 2.000 manifestantes curdos e alevitas desfilaram hoje em Estrasburgo (leste de França), para protestar contra o regime turco e a sua ofensiva contra o enclave curdo de Afrine, no noroeste da Síria.

Os alevitas são uma minoria muçulmana xiita que se diz perseguida na Turquia e que se juntou ao movimento de protesto curdo.

Eram 1.600 manifestantes, segundo a polícia, e 7.000, de acordo com os organizadores, a desfilarem na cidade sede do Parlamento Europeu, empunhando cartazes com as frases "Erdogan assassino", numa referência ao presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ou "Alevitas querem a paz".