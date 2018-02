Eutanásia

A deputada do PSD e ex-ministra da Justiça Paula Teixeira da Cruz defendeu hoje a eutanásia como um direito, enquanto a parlamentar socialista Maria Antónia Almeida Santos elogiou a nova versão do projeto do BE sobre a matéria.

"É francamente redutor discutir esta matéria sob o ponto de vista da despenalização", considerou Teixeira da Cruz, numa conferência organizada pelo BE onde foi apresentado o seu projeto de despenalização da morte assistida.

A ex-ministra foi, nesta matéria, ainda mais longe que o BE, dizendo que a questão da eutanásia deve ser descentrada do direito penal e colocada na esfera do direito civil, "no domínio das liberdades".