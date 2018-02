Actualidade

O vice procurador-geral da República, Adriano Cunha, disse hoje que tem sido penoso gerir o Ministério Público, atendendo à falta de meios e ao atraso na revisão do estatuto daqueles magistrados.

"Tem sido penoso gerir o Ministério Público ao longo deste mandato não só por causa desta falta de estatuto mas também por aquela penúria nos meios, sobretudo humanos", referiu no XI Congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), que hoje termina no Funchal sob o lema "Identidade, exemplo, futuro".

Ao intervir na mesa sobre "O Ministério Público Português: carreira e desempenho da instituição", Adriano Cunha lembrou que a lei orgânica do Ministério Público já previa a revisão do estatuto desde 2014.