Eutanásia

A coordenadora do BE manifestou-se hoje disponível para "correções" ao projeto-lei sobre despenalização da morte medicamente assistida com vista a "consensos alargados" no parlamento, considerando que "é indigno" um país que negue essa opção aos cidadãos.

"É tão digno o fim de vida de quem decide suportar todo o sofrimento, como é digno o desejo de antecipar a morte para parar esse sofrimento que se considera inútil e irremediável. O que é indigno é um país que negue essa opção a quem quiser controlar o seu fim de vida", defendeu Catarina Martins, no encerramento de uma conferência organizada pelo BE sobre a despenalização da morte assistida.

A coordenadora do BE fez questão de salientar que o projeto do BE sobre esta matéria - hoje apresentado e que será entregue nos próximos dias no parlamento - visa "despenalizar e regulamentar a morte medicamente assistida", permitindo que os profissionais de saúde que participem nesse processo a pedido dos doentes deixem de poder ser sujeitos a uma pena de prisão até três anos.