Actualidade

O Conselho Superior da Magistratura Judicial guineense vai averiguar a atuação de tribunais que esta semana emitiram ordens para impedir a realização do congresso do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), anunciou hoje aquela entidade.

O anúncio foi feito através de um comunicado, a que Lusa teve acesso, assinado pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Paulo Sanhá, que por inerência preside ao Conselho da Magistratura Judicial. Segundo o documento, serão abertos inquéritos administrativos nos tribunais que emitiram providências cautelares no sentido de impedir o congresso do PAIGC.

Pelo menos cinco providências cautelares foram emitidas por diferentes tribunais guineenses naquele sentido, atendendo às solicitações de militantes do partido que se consideram injustiçados pela direção.