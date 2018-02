Síria

A Síria desmentiu hoje as recentes acusações dos Estados Unidos de que o regime teria utilizado armas químicas contra rebeldes numa zona perto de Damasco, que qualificou de "mentiras".

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros denuncia as falsas alegações dos Estados Unidos segundo as quais o governo sírio utilizou armas químicas na Ghouta Oriental", indicou uma fonte do ministério, citada pela agência oficial Sana.

A Ghouta Oriental, enclave rebelde a leste da capital síria, Damasco, cujos habitantes estão sitiados desde 2013 pelas forças do regime, é regularmente bombardeada pelo exército sírio.