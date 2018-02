Actualidade

O treinador do Sporting admitiu hoje a possibilidade de Doumbia e Montero jogarem juntos no ataque, face à lesão do habitual titular Bas Dost, lembrando ainda que o número de jogos dos 'leões' não permite treinar, apenas recuperar.

Na antevisão ao encontro de domingo com o Estoril Praia, a conferência de imprensa foi dominada por questões relacionadas com as lesões que afetam o plantel 'leonino', mais concretamente sobre quem irá substituir o ponta de lança holandês.

"Montero e Doumbia são jogadores com mais ligação de toque posicional, não têm características de finalização, mas podem jogar os dois, não conhecendo ainda muito um do outro. Mas temos que lançar as nossas ideias para ver se dá", começou por dizer.