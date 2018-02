Actualidade

As Nações Unidas e a União Africana expressaram hoje a sua "preocupação com a prolongada crise política" na Guiné-Bissau, criticaram as ações que "procuram obstruir e evitar uma resolução da crise" e admitiram "medidas adicionais".

Numa declaração conjunta, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, e o presidente da Comissão da União Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, "expressam a sua preocupação com a prolongada crise política na Guiné-Bissau, apesar das múltiplas oportunidades oferecidas aos principais interessados políticos para chegar a um acordo consensual".

Os dois responsáveis "criticam as ações que estão a ser tomadas por aqueles que procuram obstruir e evitar uma resolução da crise".