O FC Porto subiu à liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Sporting de Braga, por 3-1, em jogo da 21.ª jornada.

Os 'dragões' abriram o marcador por Sérgio Oliveira, aos 13 minutos, mas o central bracarense Raúl Silva ainda igualou, aos 31. Antes do intervalo o FC Porto voltou a marcar, por Diego Reyes, aos 38, e Aboubakar dilatou a vantagem aos 73.

O triunfo deixa o FC Porto na liderança, com 52 pontos e um jogo em atraso, a segunda parte do jogo no Estoril (perde ao intervalo por 1-0), o que poderá ainda levar a que o Sporting, se vencer no domingo o Estoril Praia, volte ao primeiro lugar.