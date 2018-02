Actualidade

Os nadadores portugueses Miguel Nascimento, com dois pódios, Diana Durães e Gabriel Lopes conquistaram hoje quatro medalhas, três de prata e uma de bronze, no 26.º Meeting Internacional de Uster, que decorre em Zurique, na Suíça.

Miguel Nascimento conseguiu uma medalha de prata com um tempo de 3.56,10 nos 400 metros estilos, atrás do húngaro Kristof Milak (3.55,92) e à frente do suíço Noe Ponto, que fechou o pódio com 3.58,23.

Nascimento conseguiu também a medalha de bronze dos 200 metros mariposa, com 2.00,31, distância onde João Vital concorreu na final B, terminando em terceiro, com 2.06,10.