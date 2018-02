Actualidade

Bruno de Carvalho disse hoje na Assembleia Geral do Sporting que irá reunir com o Conselho Diretivo para ponderar se ele, ou o órgão em bloco, se demitem, após a contestação dos sócios às alterações estatutárias que pretende promover.

O Canal SIC Notícias divulgou hoje imagens recolhidas pelo jornal 'Record' da Assembleia-Geral dos 'leões', nas quais o presidente do Sporting surge a afirmar que a extinção do Conselho Leonino (CL), que é uma das alterações estatutárias que pretende introduzir, fazia parte do programa que apresentou aos sócios e que foi votado por 90 por cento dos sócios na mais concorrida eleição da história do clube.

"Então, mas as pessoas... Foram as eleições mais votadas da história do clube, aprovaram o que estava no programa, que era acabar com o CL, ponto! Qual é a celeuma?! Leram o programa ou não leram o programa?! Era por eu ser bonito? Votaram em mim por ser bonito? É do programa, meus amigos. Está lá!", disse em tom mais exaltado.