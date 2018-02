Actualidade

"La librería", de Isabel Coixet, ganhou no sábado as estatuetas para melhor filme, melhor realização e melhor guião adaptado na 32.ª edição dos Prémios Goya, mas a película mais premiada foi "Handia" com dez distinções.

Javier Gutiérrez em "El autor" foi considerado o melhor ator principal e Nathalie Poza a melhor atriz principal pelo seu papel no filme "No sé decir adiós".

O filme "La librería", uma adaptação do romance de Penelope Fitzgerald, ganhou três dos 12 prémios para os quais estava nomeado.