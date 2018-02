Actualidade

O presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, anunciou este sábado pela televisão nacional que demitiu o primeiro-ministro Francisco Pascual Eyegue Obama e dissolveu o Governo, revelando que um novo executivo tomará posse nos próximos dias.

"Fazendo uso das faculdades que me concede a lei fundamental, ponho fim às funções do primeiro-ministro responsável pela coordenação administrativa, dos seus vice-primeiro ministros e dos restantes membros do Governo", pode ler-se no decreto de Obiang, divulgado pela televisão do estado.

Esta dissolução do executivo acontece após as eleições legislativas, municipais e para o Senado, ocorridas em 12 de novembro do ano passado, nas quais o Partido Democrata da Guiné Equatorial (PDGE), do Presidente Teodoro Obiang Nguema conseguiu 99 dos 100 lugares disponíveis no Parlamento.