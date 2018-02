Actualidade

Quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas em resultado de uma explosão numa fábrica de produtos químicos na China, anunciaram hoje as autoridades de Linshu, província de Shandong, no sudoeste do país.

A explosão ocorreu no sábado, durante uma operação de manutenção da fábrica. A Agência de notícias chinesa Xinhua avança que o dono da fábrica foi detido pela polícia para averiguações, desconhecendo-se até agora a origem do rebentamento.

