Actualidade

As autoridades mexicanas resgataram 300 migrantes centro-americanos que estavam a ser transportados de forma ilegal para os Estados Unidos "em condições perigosas e deploráveis", anunciou hoje o Instituto Nacional de Imigração do México.

Dentro de um camião intercetado no Estado de Tamaulipas, no norte do país, que faz fronteira com Estado norte-americano do Texas, foram encontradas 198 pessoas oriundas da Guatemala, Honduras e El Salvador.

Os migrantes viajavam sem ventilação adequada, comida ou água e praticamente sem espaço para se mover. "Eles viajavam em condições deploráveis", revelou em comunicado o Instituto Nacional de Imigração do México.