Actualidade

Apoiada no braço de uma amiga, Fang Bing atravessou a mais longa ponte de vidro do mundo, suspensa num desfiladeiro no noroeste da China, numa experiência de "adrenalina", onde o truque é "não olhar para baixo".

"Arrependi-me quando cheguei a meio", admite à agência Lusa Fang, uma das curiosas que viajou até ao parque natural de Hongyagu, para caminhar a quase 218 metros de altitude sobre uma plataforma transparente.

Inaugurada em dezembro passado, a ponte de Hongyagu é constituída por 1.077 placas de vidro - cada uma com quatro centímetros de espessura -, e tem 488 metros de comprimento.