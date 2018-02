Actualidade

O Presidente da Polónia deve promulgar sem hesitações a lei do Holocausto, que está no centro uma disputa com Israel, defendeu hoje o líder do maior partido polaco, Jaroslaw Kaczynski.

Aprovado esta semana pelo Senado polaco, o diploma prevê, entre outras medidas, até três anos de prisão ou uma multa para quem utilize a expressão "campos da morte polacos" para denominar os campos de extermínio erguidos no país pelo regime nazi durante a Segunda Guerra Mundial. A intenção é evitar que os polacos, enquanto nação, sejam responsabilizados pelos crimes cometidos pelos nazis na Polónia ocupada da Segunda Guerra Mundial.

Estimativas oficiais apontam para que seis milhões de polacos tenham perdido a vida durante a ocupação Nazi em campos de concentração, guetos e noutras circunstâncias. Metade dessas pessoas eram judeus.