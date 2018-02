PyeongChang2018

O Chefe de Missão de Portugal aos Jogos Olímpicos de Inverno PeyongChang2018, Pedro Farromba, disse hoje ambicionar que o país esteja representado "com dignidade" e com melhores resultados do que em Sochi2014.

Arthur Hanse, em esqui alpino, e Kequyen Lam, em esqui de fundo, são os lusos presentes na competição, que vai ser disputada entre sexta-feira e 25 de fevereiro e para a qual Portugal conseguiu, pela primeira vez, qualificar atletas de duas modalidades.

"A nossa expectativa passa por representarmos com dignidade o nosso país. No caso do Arthur, queremos melhorar os resultados. Ficar na metade superior da tabela será sempre muito positivo", sublinhou, em declarações à agência Lusa, o também presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP), com sede na Covilhã.