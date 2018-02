Actualidade

Uma estátua da sufragista Alice Hawkins vai ser inaugurada hoje em Leicester, para celebrar os 100 anos desde a aprovação do voto feminino no Reino Unido, numa altura em que a discriminação de género volta a estar em debate.

Operária numa fábrica de sapatos, Alice Hawkins, que abandonou os estudos aos 13 anos, tornou-se numa ativista sindical nos anos 1880 pela reivindicação de melhores condições de remuneração das mulheres, que era inferior aos dos homens.

No início do século XX, juntou-se ao movimento das sufragistas para exigir o direito de voto para as mulheres, acabando por ser detida cinco vezes durante a sua atividade de campanha. Morreu em 1946, aos 83 anos.