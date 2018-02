Actualidade

O Governo dos Açores destacou hoje que a "continuidade" da etapa açoriana do Red Bull Cliff Diving World Series, em julho no ilhéu de Vila Franca do Campo, "evidencia características" do arquipélago enquanto destino de "turismo de natureza ativa".

"A continuidade do Red Bull Cliff Diving, no ilhéu de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, é a prova de que os pormenores da identidade e autenticidade do nosso património se revelam como um fator preponderante para a escolha dos Açores para mais uma etapa (...)Esta é, sem duvida, mais uma forma de fruição ativa dos nossos espaços naturais, que evidencia as características do destino enquanto Turismo de Natureza Ativa, com bases numa certificação sustentável", adiantou a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro, à agência Lusa.

O Red Bull Cliff Diving World Series, que completa este ano uma década, tem previsto para esta época um total de sete etapas, cinco com participação feminina, sendo que a etapa açoriana realiza-se pela sétima vez consecutiva no ilhéu de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel.