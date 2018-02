Actualidade

Timor-Leste e a Austrália assinam em 06 de março o novo tratado das fronteiras marítimas entre os dois países mas o modelo de exploração dos campos de Greater Sunrise pode não ficar resolvido, segundo fontes conhecedoras do processo.

"A Austrália confirmou formalmente que vai assinar o tratado com Timor-Leste no dia 06 de março perante o secretário-geral da ONU, em Nova Iorque", confirmou à Lusa fonte conhecedora do processo de negociação.

O acordo, cujos contornos exatos ainda não são conhecidos, coloca a linha de fronteira na posição defendida por Timor-Leste, ou seja a meio caminho entre os dois países, como Timor-Leste tem sempre reivindicado.