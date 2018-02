Actualidade

Mais de 50 voluntários dos Bombeiros de Vila do Conde pediram a passagem ao quadro de reserva devido a um alegado "clima de hostilidade" promovido pela direção, considerando que a prestação de socorro está assim "posta em causa".

Em declarações à Lusa, o associado e bombeiro da corporação de Voluntários Vila do Conde José Eduardo Pedrosa afirmou hoje que o pedido de passagem ao quadro de reserva de mais de meia centena de bombeiros, que assim "deixam de prestar socorro", "aconteceu na sexta-feira".

A decisão "tem a ver com o clima de crispação que tem existido" na corporação e que "vem desde que os atuais órgãos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde tomaram posse, em abril do ano passado", disse.