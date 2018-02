Actualidade

O presidente do PS/Madeira, Emanuel Câmara, afirmou hoje que esta região autónoma vive um "momento único na história da democracia" e que o partido está em condições de a governar em 2019.

"Este é um momento único na história da democracia na Madeira", disse o novo líder socialista madeirense, no encerramento do XVIII congresso regional do partido, que reuniu cerca de 400 congressistas no Funchal e contou com a presença da secretária-geral adjunta do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes.

A reunião serviu para confirmar a eleição, a 19 de janeiro, de Emanuel Câmara, o presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz que sucede a Carlos Pereira à frente do PS/Madeira.