Actualidade

O Conselho Executivo da Organização de Libertação da Palestina (OLP) exortou o governo a começar a trabalhar num plano para a "desvinculação com o governo israelita de ocupação" a todos os níveis, informou hoje a agência palestiniana Wafa.

Numa reunião no sábado, o conselho pediu que fossem elaboradas várias estratégias para cortar os laços que a Autoridade Nacional Palestiniana (ANP) mantém com Israel, "a nível político, de segurança, económico e administrativo", o que incluirá a coordenação realizada entre as forças e agências de segurança e informações.

O Conselho Executivo, dirigido por Mahmud Abbas, presidente da ANC, é a única autoridade habilitada a tomar decisões que comprometem os palestinianos no quadro do processo de paz com Israel.