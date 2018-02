Actualidade

Dezenas de milhares de opositores ao compromisso sobre o nome da Macedónia admitido pelo governo grego concentraram-se hoje à tarde em Atenas, foram 140.000 segundo a polícia, 10 vezes mais de acordo com os organizadores.

A Grécia tem rejeitado para o país vizinho o nome constitucional de República da Macedónia desde a declaração da independência - anunciada por Skopje em setembro de 1991 na sequência da desagregação da Jugoslávia --, com o argumento de que essa designação constitui parte integrante da herança cultural helénica, e pelo receio de reivindicações territoriais na província do norte da Grécia com o mesmo nome.

No início de janeiro, o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, admitiu que o contencioso poderia ser solucionado no primeiro semestre de 2018.