Síria

Os Presidentes francês, Emmanuel Macron, e turco, Recep Tayyip Erdogan, vão discutir um "roteiro diplomático" para a Síria nas "próximas semanas", indicou hoje a presidência francesa.

Num comunicado, o Eliseu referiu que os dois chefes de Estado falaram ao telefone no sábado acerca da situação política, da segurança e de questões humanitárias na Síria, incluindo sobre a operação militar turca no enclave curdo de Afrine, no noroeste daquele país.

A Turquia desencadeou a 20 de janeiro uma ofensiva contra Afrine, afirmando pretender desalojar a milícia curda das Unidades de Proteção do Povo (YPG), considerada "terrorista" por Ancara, mas aliada dos Estados Unidos na luta contra o Estado Islâmico.