PSD

O ex-líder do PSD/Lisboa Miguel Pinto Luz escreveu ao presidente eleito do partido desafiando-o a rever a sua moção, considerando que contém "omissões", e exigiu a Rui Rio uma vitória nas próximas legislativas.

"Ao contrário do que alguns têm tentado afirmar publicamente, o mandato agora conquistado não lhe permite não vencer as próximas eleições legislativas. Pelo contrário, tem o dever de conduzir o partido à terceira vitória consecutiva nas eleições legislativas", refere Pinto Luz, na carta a que a Lusa teve acesso, com data de sexta-feira mas hoje anunciada pelo ex-líder do PSD Marques Mendes no seu comentário semanal na SIC.

No texto, Miguel Pinto Luz aponta omissões à moção que Rui Rio apresentou em dezembro e que será votada no Congresso: "E essas omissões falam. Colocam-nos limites ao que podemos e não podemos fazer".