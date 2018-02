Actualidade

Seis mortos, entre os quais um jovem de 15 anos, e 14 feridos foi o resultado de um tiroteio num clube onde decorria uma luta ilegal de galos no norte do México, revelaram hoje autoridades judiciais.

Segundo o procurador judicial do estado de Chihuahua, diversos homens mascarados invadiram o clube Santa Maria e abriram fogo contra os espetadores de uma luta ilegal de galos, atividade muito comum naquela zona e que movimenta muito dinheiro em apostas ilegais.

Quatro pessoas alvejadas, entre os quais um jovem de 15 anos, morreram no local. Duas morreram a caminho do hospital com ferimentos de balas. Entre os 14 feridos encontra-se uma criança de cinco anos, baleada numa perna.