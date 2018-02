Actualidade

A crescente emigração de jovens lusodescendentes, que deixam a Venezuela à procura de oportunidades noutros países, põe em risco a preservação e a continuidade de manifestações de cultura portuguesa como a Festa das Fogaceiras.

O alerta foi dado no domingo pelo presidente da Associação de Amigos de Terras de Santa Maria da Feira, Rodrigo Ferreira, à margem das celebrações da Festa das Fogaceiras, que teve lugar no Centro Marítimo da Venezuela, com uma adesão inferior a anos anteriores.

"O risco de desaparecer está latente. Nós pensávamos não celebrar a festa este ano, mas tivemos a colaboração de algumas pessoas e do Centro Marítimo da Venezuela, que nos ofereceu as instalação para que realizássemos a festa, aqui, onde há 18 anos começou a festa das fogaceiras", disse.