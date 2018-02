Actualidade

O objeivo é trabalhar "para o cliente e não para a estrela Michelin" e fazer uma cozinha "simples" é a receita do português Ricardo Lúcio, o 'chef' do restaurante de um hotel cinco estrelas, em Paris.

O 'chef', que trabalhou nos restaurantes portugueses Fortaleza do Guincho, Eleven e The Oitavos, mudou-se há cinco anos e meio para França e passou por várias cozinhas com estrelas Michelin, estando desde maio no Hôtel de Sers, perto da Avenida dos Campos Elísios, em Paris.

"Eu faço coisas simples, mas o problema de fazer simples é que tem que ser bom. Tudo o que é a base de uma boa cozinha é o tempero, o gosto, texturas, consistências, jogar um bocado com os crocantes", descreveu, depois de mostrar uma carta do restaurante, onde o "menu da semana" conta com ovos mimosa com trufa, 'tataki' com grão-de-bico e dourada.