Actualidade

A Câmara de Famalicão tem uma "bolsa de disponibilidade imediata" de 350 empregos para os trabalhadores da Ricon, manifestada à autarquia por cerca de duas dezenas de empresas do concelho, grande parte do setor têxtil, anunciou hoje o município.

Em comunicado, o município acrescenta que só a Coindu, empresa de capital alemão instalada na vila de Joane direcionada para a produção de componentes têxteis para a indústria automóvel, tem "abertas as portas" para a contratação de 100 costureiras.

"A Riopele é outro exemplo de uma empresa a necessitar de mão-de-obra do setor, com 58 empregos disponíveis", lê-se ainda no comunicado.