A GNR vai reforçar as ações de vigilância e realizar um apoio especial junto dos mais de 45 mil idosos que vivem sozinhos e isolados devido ao frio, indicou hoje aquela força de segurança.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana adianta que vai reforça as ações de vigilância aos mais de 45 mil idosos que vivem sozinhos e isolados com o objetivo de os aconselhar e sensibilizar para as baixas temperaturas que se vão sentir nos próximos dias, principalmente nas zonas centro e norte.

Segundo a GNR, cerca de 400 militares afetos diariamente à população idosa vão direcionar o patrulhamento para as suas residências, transmitindo alguns dos conselhos, nomeadamente evitar dormir e descansar próximo dos equipamentos de aquecimento e proteger devidamente a lareira para que não se torne um foco de incêndio.