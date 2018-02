Actualidade

O papa Francisco e o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, defenderam hoje a "necessidade de promover a paz e estabilidade" no Médio Oriente e de respeitar os direitos humanos, anunciou a Santa Sé.

Erdogan, o primeiro Presidente turco a visitar o Vaticano em quase 60 anos, foi recebido esta manhã pelo líder da Igreja Católica, num encontro que foi muito focado no estatuto da cidade de Jerusalém e a necessidade de impulsionar a paz na região.

O papa e Erdogan sublinharam a "necessidade de promover a paz e a estabilidade na região através do diálogo e da negociação, e com respeito pelos direitos humanos e a legalidade internacional", segundo um comunicado divulgado pelo Vaticano após a reunião, que durou 50 minutos, mais do que o habitual, já que este tipo de encontros costuma demorar cerca de meia hora.