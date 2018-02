Actualidade

Pelo menos 83 crianças, a grande maioria sírias, morreram durante o "mês sangrento" de janeiro em conflitos e ataques registados em países do Médio Oriente e do norte de África, divulgou hoje a UNICEF.

"A intensificação da violência no Iraque, Líbia, Síria, no Estado da Palestina e no Iémen" teve consequências "devastadoras" para a vida das crianças, disse o diretor regional da UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) para o Médio Oriente e do norte de África, Geert Cappelaere, citado num comunicado.

"Só no mês de janeiro, pelo menos 83 crianças foram mortas (...) em conflitos em curso, em ataques suicidas ou morreram de frio ao fugir de zonas de guerra", sublinhou o representante.