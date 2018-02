Actualidade

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) aconselhou hoje os portugueses a tomarem medidas preventivas face ao tempo frio e alertou para a necessidade de uma condução cuidadosa sobretudo em locais suscetíveis de formação de gelo.

Com o tempo frio, alerta também a ANPC num aviso à população, podem verificar-se intoxicações por inalação de gases por inadequada ventilação de habitações com lareiras e braseiras, sendo que as mesmas podem provocar incêndios.

O aviso decorre das previsões de diminuição da temperatura mínima, com valores a situar-se entre os quatro graus celsius negativos e os dois positivos nas regiões do interior norte e centro, e entre os zero graus e os quatro graus nas regiões sul e do litoral norte e centro.