Incêndios

O Conselho de Opinião (CO) considerou que a RTP "não esteve frequentemente à altura das suas responsabilidades" no caso dos incêndios do ano passado e recomendou a definição de uma "matriz de informação que dê relevância à proximidade".

O parecer do CO ao Plano de Atividades e Investimento e Orçamento (PAIO) de 2018 da RTP, a que a Lusa teve hoje acesso, faz seis recomendações à estação de rádio e televisão pública.

Entre as recomendações, o CO pede "que se defina uma matriz de informação que, sem prejuízo das ligações à Europa e ao mundo, dê relevância à proximidade, servindo mais e melhor o país e os portugueses e se tirem lições das tragédias ocorridas em 2017 para que melhor se possa cumprir a missão de serviço público" da RTP "em caso de catástrofe, criando um manual de procedimento específico".