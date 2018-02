Vistos Gold

O ex-ministro da Administração Interna Miguel Macedo disse hoje que a acusação do Ministério Público é "infundada" e "carece de fundamento" em relação ao seu suposto envolvimento na nomeação de um oficial de ligação para Pequim.

Miguel Macedo, acusado no caso dos ´Vistos Gold´ de quatro crimes, prevaricação e tráfico de influências, falou hoje pela primeira vez em tribunal desde que o julgamento começou há cerca de um ano.

O ex-ministro do Governo liderado por Pedro Passos Coelho começou por falar em tribunal num dos crimes de que está acusado, a propósito do seu envolvimento na nomeação de um Oficial de Ligação para a Imigração (OLI) para Pequim, supostamente destinada a beneficiar uma empresa com interesse em captar investidores chineses, através dos 'Vistos Gold'.