A recolha de amostras na Celtejo só foi possível à quarta tentativa e com o recurso a três inspetores em permanência durante 24 horas, disse hoje o inspetor-geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território.

"A recolha de amostras na indústria Celtejo teve por duas vezes problemas ao nível do coletor automático que não recolheu o líquido por razões que desconhecemos. Na terceira tentativa, pedimos o apoio da GNR, do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente e esse coletor foi guardado. Durante 24 horas o coletor funcionou, no entanto, apenas recolheu no final alguma espuma e muito pouco líquido", declarou Nuno Banza.

Segundo o inspetor-geral, face às circunstâncias, foi decidido colocar três inspetores durante 24 horas, permanentemente, a fazer as recolhas manuais hora a hora.